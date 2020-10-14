Кремль не достиг «железобетонных договорённостей» с США по ядерному оружию

https://static.news.ru/photo/f0078a0e-0e0b-11eb-8c78-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

В Кремле пока не могут говорить о достижении каких-то «железобетонных договорённостей» с Соединёнными Штатами по ядерным арсеналам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что между Москвой и Вашингтоном существует общая договорённость на самом высоком уровне о замораживании ядерных арсеналов.

Действительно, на этот счёт ведутся контакты на экспертном уровне и на высоком уровне, — ответил Песков на вопрос о том, обсуждался ли вопрос лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Трампом.

Вместе с тем «о достижении каких-то железобетонных договорённостей» пока речи не идёт, отметил он.

Речь идёт о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 был подписан в 2010 году и остаётся в силе до 5 февраля 2021-го.

Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

По обоюдному согласию действие договора может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса, писал NEWS.ru.