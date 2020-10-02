Кремль направил заболевшим COVID Трампу и Джонсону очень похожие телеграммы

https://static.news.ru/photo/49c6794e-04d2-11eb-9fb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский писатель Эдмунд Гриффитс заметил, что телеграмма, которую Кремль направил заболевшему COVID-19 президенту США Дональду Трампу, очень похоже на ту, что Москва отправляла, когда коронавирусом заразился британский премьер Борис Джонсон.

В письме Трампу от имени главы России говорится следующее: «Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм позволят справиться с опасным вирусом». Когда в апреле этого года диагноз подтвердился у Джонсона, в послании от Владимира Путина ему было сказано: «Уверен, что ваша энергия, оптимизм и чувство юмора позволят вам победить болезнь».

Isn't that almost exactly what he said to Johnson? https://t.co/PphojEl9o1 — Edmund Griffiths (@EdmundGriffiths) October 2, 2020

Похожую телеграмму от имени президента РФ получил и глава Бразилии Жаир Болсонару. В ней также говорится о присущих политику качествах (жизненной энергии и стойкости), которые должны помочь справиться с заболеванием.

О том, что COVID-19 выявлен у него и его супруги Мелании, Трамп написал в Twitter сегодня утром. При этом несколькими часами ранее Трамп заявил, что конец пандемии коронавируса «близок».

Борис Джонсон подхватил коронавирус в марте. Течение болезни было тяжёлым, ему потребовалась госпитализация. Он даже провёл три ночи в реанимации. Сейчас политик заявляет, что «здоров, как бык», писал NEWS.ru.