Кремль напомнил о роли Путина в решении карабахского конфликта

https://static.news.ru/photo/738ed24c-911f-11eb-a189-96000091f725_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Все должны помнить, что президент России лично сыграл важную роль в прекращении войны на территории Нагорного Карабаха. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что у Москвы с Баку сейчас прекрасные и доверительные отношения, которые построены на взаимном уважении. У этих отношений может быть множество аспектов, которые представляют выгоду как для России, так и для Азербайджана. С Арменией у РФ исторически хорошая связь. Страны участвуют в большом количестве интеграционных процессов. И они приносят Еревану изрядную выгоду. Причём как в политическом, так и в экономическом смысле.

А что касается того, что произошло... Наверное, личную роль Путина в том, чтобы остановить войну, должны помнить все, — цитирует Пескова издание «АиФ».

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября прошлого года. В ночь на 10 ноября Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Как ранее передавал NEWS.ru, присутствие российских миротворцев в Карабахе является залогом стабильности в регионе, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.