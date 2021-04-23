Кравчук рассказал, где могут встретиться Путин и Зеленский

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Президент Украины никогда не поедет к своему российскому коллеге в Москву, чтобы вести там переговоры относительно ситуации на территории Донбасса. Поэтому встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться только в нейтральной стране. Об этом в эфире «4 Канала» заявил первый украинский лидер Леонид Кравчук.

По его словам, если у Путина и возникает идея о масштабных переговорах с Киевом, то пройти они могут исключительно на нейтральной территории. Такой страной, считает политик, может стать Швейцария или Финляндия. Также переговоры могли бы состояться на неподконтрольной Киеву земле в Донбассе.

Зеленский не сказал, что нужно встретиться в Донбассе, который находится под контролем Украины. Он сказал — в любой точке Донбасса. То есть это может быть и в Донецке, и в Луганске или в других городах, подчиненных ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, не подконтрольные Украине), — сказал Кравчук.

20 апреля Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться в Донбассе. Он рассказал, что за день до этого на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны России прозвучала инициатива встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально точно оценить ситуацию. Президент Украины выразил готовность «пойти ещё дальше» и провести переговоры «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война».

Как ранее говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, темой разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могут быть исключительно отношения между государствами. Вопрос о принадлежности Крыма обсуждаться не должен и не будет.