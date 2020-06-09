Политика

КПРФ считает необходимой встречу с Путиным для обсуждения борьбы с COVID-19

18:01, 09 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В КПРФ считают, что президенту России Владимиру Путину необходимо провести встречу с лидерами фракций для подведения итогов последних трёх месяцев и обсуждения мер борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил глава партии Геннадий Зюганов.

По словам лидера КПРФ, фракция уже направила Путину пакет с предложениями. На нём, подчеркнул Зюганов, написано: «Лично президенту».

Партия, в частности, рассчитывает получить ответ главы государства на предложения по решению проблем экономического и демографического характера. Мы надеемся, что подготовка к отчёту правительства в Госдуме будет содержательной, — приводит слова лидера КПРФ «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, Зюганов заявил, что президента Владимира Путина подставили на День Победы. По его словам, это сделали те, кто посоветовал главе государства 9 мая выступить у Вечного огня в одиночку.

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