КПРФ считает необходимой встречу с Путиным для обсуждения борьбы с COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России усилилась агитационная кампания за участие в голосовании по поправкам в Конституцию. В регионах, помимо традиционных уловок, призванных завлекать на выборы (фестивали, ярмарки, голосования по местным вопросам), начали устраивать лотереи и викторины.

Так, в Красноярском крае среди участников голосования будут разыгрывать смартфоны, автомобили и квартиры. В Вологодской области в призовом фонде также машины и телефоны, а ещё лодки, электроинструменты и телевизоры. Чтобы...