КПРФ считает необходимой встречу с Путиным для обсуждения борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/c8881a6c-aa64-11ea-b88a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В КПРФ считают, что президенту России Владимиру Путину необходимо провести встречу с лидерами фракций для подведения итогов последних трёх месяцев и обсуждения мер борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил глава партии Геннадий Зюганов.
По словам лидера КПРФ, фракция уже направила Путину пакет с предложениями. На нём, подчеркнул Зюганов, написано: «Лично президенту».
Партия, в частности, рассчитывает получить ответ главы государства на предложения по решению проблем экономического и демографического характера. Мы надеемся, что подготовка к отчёту правительства в Госдуме будет содержательной, — приводит слова лидера КПРФ «Интерфакс».
Как ранее писал NEWS.ru, Зюганов заявил, что президента Владимира Путина подставили на День Победы. По его словам, это сделали те, кто посоветовал главе государства 9 мая выступить у Вечного огня в одиночку.