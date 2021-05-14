Козыри для Байдена: эксперт оценил арест Медведчука

https://static.news.ru/photo/812ea23a-8fe9-11e9-9fab-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В переговорах между Джо Байденом и Владимиром Путиным арест руководителя украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука может стать аргументом для американской стороны. Такое мнение в интервью изданию «Вечерняя Москва» высказал доцент МГИМО, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.

По мнению Коктыша, Украина использует преследование Медведчука в угоду внешнеполитическому курсу Байдена.

Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, всё же состоится, — заявил эксперт.

При этом до встречи лидеров двух стран ситуация с лидером ОПЗЖ никак не разрешится, убеждён Коктыш.

В то же время эксперт усомнился в идее Киева обменять Медведчука на граждан Украины, отбывающих наказание в РФ. По мнению Коктыша, это сомнительная инициатива и едва ли она сможет воплотиться в жизнь.

13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест на срок до 9 июля по делу о государственной измене. Он должен будет носить электронный браслет.

Как заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.