Косачев объяснил, от чего зависит участие России в саммите G7

https://static.news.ru/photo/e42aca90-a342-11ea-b06d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев прокомментировал решение президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 представителей России.

По его словам, важно то, что США вкладывают это решение. Политик считает, что если формат мероприятия будет расширен на дополнительное число участников с такими же полномочиями и правами, которые есть у нынешних членов, то это будет интересно России.

В том случае, если Москва будет присутствовать на саммите в качестве зрителей, тогда такая сомнительная затея не заинтересует российские власти. Косачев отметил, что РФ не интересно «посидеть на приставных стульчиках и засвидетельствовать своё уважение традиционной «семёрке».

В беседе с RT политик отметил , что согласен с президентом США Дональдом Трампом, что формат G7 устарел. Сенатор подчеркнул, что это является объективной реальностью.

Уже давно констатировалось и Россией, и другими странами, что «семёрка» на протяжении последнего времени была не тем механизмом для выработки новых решений, как это было задумано её создателями, а всего лишь ритуальной демонстрацией единства стран «семёрки» по отношению ко всему остальному миру, — отметил политик.

Он подчеркнул, что этот формат мало кому интересен, кроме участников.

NEWS.ru президент Дональд Трамп заявил о переносе саммита «Большой семёрки» с июня на сентябрь 2020 года. Он хочет пригласить на мероприятие представителей четырёх стран, в том числе РФ.

Канцлер Германии не будет участвовать в мероприятии. В Госдуме РФ считают, что это решение продиктовано политическими соображениями.