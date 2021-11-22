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Косачев обвинил Европу в миграционном кризисе

Косачев обвинил Европу в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши
20:39, 22 ноября 2021
Косачев обвинил Европу в миграционном кризисе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Прискорбно, что Европейский союз сбрасывает с себя свою долю ответственности за миграционный кризис на польско-белорусской границе, перекладывая проблемы с больной головы на здоровую, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что западные страны «раз за разом попадаются в ловушку, которую сами же и сотворили».

Сенатор отметил, что, по имеющимся у него данным, Белоруссия имеет реноме страны, через которую у мигрантов есть возможность проходить. 

Белоруссия является транзитной страной для мигрантов. Всё, что она могла сделать — обратиться к Европейскому союзу с просьбой принять этих людей либо каким-то образом оказать содействие для решения данной проблемы. При этом Белоруссия к возникновению этой ситуации никакого отношения не имела и по определению иметь не может, — заявил Косачев.

Он подчеркнул, что ситуация на польско-белорусской границе не должна становиться сюжетом, в котором мигранты являются заложниками каких-то политических амбиций той или иной стороны.

От Европейского союза, разумеется, мы ожидаем значительно большей ответственности, чем это было проявлено до сих пор, – заключил сенатор.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику. 

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