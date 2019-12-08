https://static.news.ru/photo/ee604ac2-19ad-11ea-a4b6-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев посчитал, что Северная Корея выбрала Иран в качестве образца в наращивании оборонного потенциала.

Похоже, КНДР избрала «иранскую» тактику в общении с теми, кто ожидает от неё шагов в сфере разоружения: выставить условия, не вести переговоры ради переговоров, поскольку сам факт их ведения будет использоваться их визави в пиар-целях и для приостановки в исследовании Северной Кореей новых военных технологий. И при этом продолжать сами разработки, вынуждая действовать другую сторону, — рассказал Косачев РИА Новости.

Российский сенатор отметил, что такая позиция Пхеньяна не должна становиться поводом для полного снятия с международной повестки вопроса денуклеаризации Корейского полуострова. Однако Косачев констатировал, что в КНДР «попросту не верят в такую возможность».

Как ранее сообщал NEWS.ru, постпред КНДР при ООН Ким Сон отказался продолжать переговоры с США по ядерному вопросу. По его словам, Вашингтон преследует внутренние цели, призывая к «устойчивому и содержательному диалогу», являющемуся в реальности «попыткой выиграть время».