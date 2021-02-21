Косачев: Британия лишилась морального права обсуждать права человека

https://static.news.ru/photo/38da028e-74f5-11eb-b5e9-96000091f725_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания называет «виновными» в нарушении прав человека исключительно своих оппонентов, однако у Лондона нет морального авторитета дискутировать по этому поводу, рассказал журналистам руководитель международного комитета Совфеда Константин Косачев. Накануне глава МИД островного государства Доминик Рааб заявил о намерении призвать Организацию Объединённых Наций (ООН) принять меры против «систематического» несоблюдения подобных норм в РФ.

Российский политик отметил, что можно назвать не одну страну, выступающую в геополитике с лояльной Западу позиции и имеющую за эту индульгенцию для того же Запада по положению прав человека в этих регионах, пишет РИА Новости.

Достаточно упомянуть страны Балтии с их десятилетними поражениями в правах неграждан, а также Украину, где только последняя расправа с оппозицией из «Оппозиционной платформы — За жизнь» не имеет ничего общего ни с демократией, ни с верховенством закона, ни с правами человека, — добавил Косачев.

Он также заявил, что в заявлениях Джо Байдена по РФ и НАТО нет ничего удивительного, потому что Мюнхенская конференция изначально была предназначена для того, чтобы сплотить трансатлантические ряды. Именно для этих целей Запад вечно и выдумывает историю про «российскую угрозу».

Ранее Байден заявил, что РФ намерена подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы, писал NEWS.ru. Он призвал участников НАТО придерживаться единства внутри Альянса. По мнению лидера США, вызов, исходящий от Москвы, отличается от вызова от Китая, «но он столь же реален». При этом он не согласен с тем, что речь идёт о противостоянии Запада и Востока.