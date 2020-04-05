Региональная коронавирусная повестка начинает напоминать винегрет. Местные власти, получив от главы государства непривычный для себя сигнал — действовать по ситуации, — похоже, растерялись. Меры, предпринимаемые в каждом субъекте РФ, можно назвать уникальными, потому что не повторяются в другом. Как выяснил NEWS.ru, разнобой в работе связан, во-первых, с фактором экономической ситуации в каждом регионе, а во-вторых, — со страхом отставок в случае неконтролируемого распространения коронавируса. Но результат один — люди, видя действия местных властей, начинают паниковать вслед за ними.

Карты в руки

Для обычного человека живущего своей размеренной жизнью, нынешний месяц борьбы с COVID-19 методом повальной самоизоляции может оказаться самым тяжёлым. Нет вообще никакого понимания, что делать сейчас и что будет дальше. Как защититься от коронавируса. Использовать ли дефицитные нынче респираторы, антисептики и медицинские перчатки; но помогут ли они. В условиях самоизоляции нужно сидеть дома, но если очень нужно, можно сходить и в магазин. Информации много, но вся она в одну общую картину никак не собирается. И что самое страшное для обывателя — нет никакой чёткой и адекватной позиции у региональных управленцев, особенно во взаимодействии с федеральным центром. Речь идёт в первую очередь о Москве и Подмосковье. В Госдуме уже раскритиковали введение штрафов за нарушение самоизоляции, так как в федеральном законодательстве такого пункта нет.

Тем не менее столичный опыт правительство предложило распространить и на другие регионы. И тут началось самое интересное. В Забайкалье и Якутии власти приостановили продажу алкоголя — по интернету начинают ползти слухи о том, что на время эпидемиологического обострения и по всей стране могут запретить спиртное. В ряде областных центров, так же как и в Москве заявляют о выдаче специальных пропусков для передвижения, например, в Саратове. Однако огромные очереди за заветной бумажкой заставляют власти отказаться от намерений — в результате объявлено, что никаких пропусков не будет, так как ситуация пока не требует. В Красноярске вводят карантин: местные чиновники вешают на въезде в город даже специальную табличку, информируя водителей о невозможности проехать через город и об объездных маршрутах. Табличку, правда, потом снимают.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уже появились и случаи правовой дискриминации на грани экстремизма. К примеру, власти Ивановской области настоятельно не рекомендовали сдавать жильё москвичам. В Краснодарском крае силами властей закрыты все санатории и курортные зоны, а отдыхающих в оперативном режиме выселяли из номеров, возвращая оплаченные вперёд деньги. На территорию Чечни запрещён въезд для автомобилей, зарегистрированных в другом регионе. Не менее жёсткая реакция на приезжих и со стороны местных жителей: в одной из рязанских деревень люди в ультимативной форме предложили приехавшим пережить самоизоляцию из Москвы, вернуться обратно. И таких случаев много в центральной части страны.

По мнению вице-президента Центра политических технологий Ростислава Туровского, такая неразбериха связана с тем, что быстрое распространение коронавируса может обернуться отставками.

Единой схемы работы центр им не даёт, а сами они разучились самостоятельно и без оглядки на центр принимать решения. При этом есть московский образец, да и Сергей Собянин является главой профильной рабочей группы Госсовета. Но этот образец подвергается критике, а это мешает губернаторам на него ориентироваться. Кроме того, вводить жесткие меры можно только при четкой координации с силовыми структурами, а они губернаторам не подчиняются, везде с ними договариваются по-своему. Проще всего тиражировать одобренные правительством меры поддержки бизнеса — это регионы легко и быстро делают. С мобилизацией системы здравоохранения, которая находится в ведении регионов, но подверглась чрезмерной оптимизации, справиться тоже сложнее. Ростислав Туровский вице-президент Центра политических технологий вице-президент Центра политических технологий

В свою очередь политконсультант Дмитрий Фетисов считает, что единого подхода в данном вопросе быть не может, так как эпидемиологическая ситуация везде разная. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что принятие решений на местах зависит от множества факторов.

Во-первых, разное понимание эпидемиологической ситуации: где-то главы прислушиваются к медикам, где-то нет. Где-то отрабатывают уже личное восприятие ситуации и, соответственно, кто-то идёт по более жёсткому сценарию, кто-то по более мягкому. Играет свою роль и экономический фактор: там, где главы думают, что для людей будет очень жёстко находиться в изоляции, с той точки зрения, что люди будут недовольны экономическим положением, там смягчают; а где-то этот фактор пересиливает эпидемиологическая угроза. И в последних случаях идут уже на максимально жёсткие меры. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Партийная составляющая COVID-19

На сегодняшний день полностью погружёнными в антикоронавирусную повестку оказались партия власти, то есть «Единая Россия», и движение президента — «Общероссийский народный фронт». Эти два общественно-политических института, объявив в марте о совместной борьбе с распространением инфекции и запустив волонтерскую работу, в которой задействовано более 80 тысяч человек, сегодня уже отдельно друг от друга выпускают новости о достижениях и успехах. Но при этом работать продолжают пока сообща: здесь и волонтёрская работа, и многочисленные инициативы от депутатов, общественников, представителей малого и среднего бизнеса, и статистические отчёты.

Сандурская Софья/АГН «Москва»

Впрочем, наблюдается и тенденция к вытеснению фронтовиков из этой работы — ведь единороссам необходимо не только получить статус победителя в коронавирусной войне, но и своей работой повлиять на региональную политику в том или ином субъекте РФ. Как отмечается в аналитическом докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Рейтинг влияния глав субьектов РФ. Российские регионы и региональная политика в марте 2020 года», мониторинг, проводимый сегодня ЕР в каждом регионе, играет решающую роль в кадровой стратегии центра.

Сохраняется особая роль «Единой России» в региональной политике Кремля. Так, что из четырёх регионов, где в начале апреля 2020 года сменились губернаторы, три ранее были названы руководством правящей партии в перечне субъектов Федерации, в которых меры по противодействию коронавирусной инфекции были признаны недостаточными. Кроме того, резонанс получили инициативы председателя партии Дмитрия Медведева и секретаря Генсовета Андрея Турчака по решению значимых для регионов проблем в связи с противодействием этим вызовам, — говорится в докладе АПЭК.

Фетисов же связывает низкую активность других политических сил в решении вопросов связанных с пандемией в регионах, с их неготовностью в полной мере включиться в работу.

Централизованной работы со стороны других думских партий просто нет. Возникла политическая растерянность. Это больше идет от непонимания задач, потому что, условно говоря, ситуация нестандартная, к ней никто не был готов, но «Единая Россия» сумела быстро принять решение и предложить какие-то меры, не оставшись в стороне. Они уже сориентировались в этой ситуации, выработали механизмы — где и как они будут помогать, — уверен политтехнолог.

В действительности участие других политических сил в антикоронавирусной деятельности есть, однако это скорее единичные случаи. Эсеры в Свердловской области помогают оказавшимся в непростой жизненной ситуации жителям, а в Костроме дарят респираторы. Есть ещё работа депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Шеина, который на свои средства закупает маски и помогает медикам. ЛДПР оказывает точечную помощь людям в период эпидемии, но зато звучат громкие инициативы лидера партии. Владимир Жириновский выступает за запрет рекламы деликатесов в период пандемии и предлагает жёсткие меры в отношении распространителей фейковых новостей. КПРФ остается в выжидательной позиции, хотя до вероятного окончания повального режима самоизоляции остаётся три недели. Коммунисты предпочитают критиковать работу оппонентов из партии власти. Очевидно, что оппозиционные политические игроки не использовали ситуацию вовремя, заключил Фетисов.