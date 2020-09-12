Конкурентно, но без вторых туров: как прошли трёхдневные выборы в России

Единый день голосования в России завершился без неожиданностей. ЦИК РФ заявил о том, что состоявшиеся выборы были открытыми, конкурентными и прошли без серьёзных нарушений. По предварительной информации и данным exit poll, на губернаторских выборах в основном лидируют врио глав регионов, а фракция «Единая Россия» занимает первое место на всех территориях, где проводились выборы в законодательные собрания. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, во многом укрепить свои позиции партии власти позволило именно многодневное голосование.

Выборы в единый день голосования прошли в конкурентной среде и были максимально открытыми, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она также обратила внимание на «беспрецедентно малое» количество жалоб.

Элла Памфилова Сергей Булкин/NEWS.ru

Всего 13 жалоб, которые требовали рассмотрения непосредственно на заседании ЦИК, — уточнила она, добавив, что более половины из них были признаны необоснованными.

Кроме того, глава ЦИК подчеркнула, что голосование было не «прихотью» комиссии, а вводилось на основании опросов и пожеланий граждан.

Людям понравилось на общероссийском голосовании. Людям это очень удобно. Мы решились на это только исходя из того, что у нас была полная уверенность, что мы обеспечим в эти два дня, предшествующих единому дню голосования, полную сохранность бюллетеней, не допустим никаких вбросов, — пояснила она.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По предварительным результатам, в большинстве регионов лидируют врио губернаторов, а первое место на выборах в представительные органы субъектов и административных центров занимает партия власти «Единая Россия». По мнению лидера фракции Дмитрия Медведева, результаты ЕДГ для единороссов можно назвать успешными.

Уже сейчас можно сказать, что единый день голосования состоялся, что партия «Единая Россия» на основании экзитполов, которые проводились по целому ряду субъектов по различным выборам, показала приличный, достойный результат, а если говорить прямо, то данные экзитполов на настоящий момент свидетельствуют о том, что наша партия занимает первое место во всех территориях, где проводились выборы в законодательные собрания, а также по общему совокупному количеству мандатов и в административных центрах субъектов Федерации, — сказал он на брифинге «Единой России» по итогам голосования.

Со своей стороны лидеры парламентской оппозиции уже заявили о фальсификациях и нарушениях на выборах. Так, в ЛДПР зафиксировали во время голосования 77 нарушений, на первом месте — вбросы. В КПРФ пошли ещё дальше. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов в свою очередь заявил, что партия не признаёт результаты голосования в тех регионах, где её кандидаты не были допущены к выборам (в Еврейской автономной и Ленинградской областях, Республике Коми, Севастополе и Камчатском крае).

Мы завтра проведём президиум, во вторник проинформируем фракцию и Государственную думу, в четверг рассмотрим вместе со своими штабами и подведём итоги непосредственно во всех структурных подразделениях. И на следующей неделе проведём большой совет всех наших народно-патриотических сил и всех лидеров, — сказал он, отметив, что КПРФ также объявит «общероссийскую акцию по защите населения» от этого «произвола».

В свою очередь для новых партий участие в едином дне голосования — это, прежде всего, возможность получить «путёвку» на выборы в Госдуму без необходимости сбора подписей. Однако, как заметил в беседе с NEWS.ru член Экспертного совета партии «За правду» Семён Багдасаров, выборы идут по отлаженной схеме, и есть подыгрывания старым партиям, в то время как молодым ещё нужно время для разогрева.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, трёхдневное голосование значительно повысило явку — в большей степени лоялистскую, в намного меньшей протестную.

Прогноз АПЭК оправдался практически полностью. Мы прогнозировали большинство «Единой России» на всех выборах в законодательные собрания и представительные органы столиц субъектов; так и произошло. Мы прогнозировали среднюю вероятность второго тура на губернаторских выборах в Иркутской области (один регион из 11) — в итоге вторых туров нет. Финальная протестная мобилизация КПРФ не была осуществлена, а волю к победе иркутские коммунисты не продемонстрировали. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Со своей стороны руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв в беседе с NEWS.ru отметил, что если смотреть данные по явке в заксобрания по регионам, то в сравнении с предыдущими выборами в большинстве случаев она сократилась.

То есть в постковидной действительности трёхдневное голосование не стало панацеей, но кто знает, что было бы без него. Конечно трёхдневное голосование в пользу «партии власти», ибо облегчает электоральную мобилизацию и затрудняет наблюдение. За три дня проще привести своих, перераспредилить потоки мобилизованных. Но будет ли это работать так же на федеральных выборах? Во-первых, оппозиционные партии могут заниматься мобилизаций и защитой голосов все три дня, а не призывать сторонников голосовать в последний день. Во-вторых, мобилизационно-явочные проекты хороши в регионах, где выборы полностью управляемые. Но есть и обычные регионы, где партии власти, скорее, нужна «сушка», а не рост явки. В этот раз система сработала. Как сработает на выборах Госдумы — вопрос открытый. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

В свою очередь президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов подчеркнул, что сентябрьский цикл избирательных кампаний особых сюрпризов не преподнёс, особенно с точки зрения вторых туров и результатов партии «Единая Россия» в законодательных собраниях регионов и административных центров.

Примерно в середине лета был заметен тренд на успокаивание людей и обращение их в сторону партии власти и губернаторов, которые ею поддерживались, потому что людям на выходе из пандемии необходимы опора и надежда на помощь, и здесь «Единая Россия» сработала качественно, собирая свой электорат и доказывая свою полезность. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Что касается трёхдневного голосования, то, по мнению эксперта, эксперимент показал, что для избирателей такой способ приемлем, но он пока сложно реализуется с точки зрения политического процесса.