Коммунистка Нина Останина возглавит в Госдуме комитет по материнству

Комитет по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы нового созыва возглавит председатель всероссийского женского союза «Надежда России» и глава аппарата КПРФ в Госдуме Нина Останина. В Думе прошлого созыва этот пост занимала Тамара Плетнёва. О новом кандидате сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в партии.

Пост главы комитета хотела получить Останина, она является на данный момент основным кандидатом на пост его председателя, — заявил источник агентства.

Останина на президентских выборах 2018 года была доверенным лицом кандидата в президенты Павла Грудинина, в один из прошлых созывов парламента — членом комитета по делам женщин, семьи и молодёжи.

Ранее стало известно, что КПРФ в новой Думе сможет выдвинуть своих кандидатов на посты председателей в пяти комитетах: по делам семьи, Севера, аграрным вопросам, СНГ и гражданского общества.

Ранее стало известно, что представители КПРФ не собираются поддерживать кандидатуру единоросса Вячеслава Володина, которого президент Владимир Путин предложил назначить на пост председателя Государственной думы. Партия выдвинет своего кандидата на эту должность, рассказал член президиума ЦК коммунистов Сергей Обухов.