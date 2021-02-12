Кого из губернаторов уберут ещё до сентября

Эксперты из Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) обнародовали список «неустойчивых» глав регионов, которые на своих постах не «доживут» до единого дня голосования в сентябре. С одной стороны, агентство известно своими близкими связями с президентской администрацией, а потому такой анализ может свидетельствовать о том, что специалисты располагают вполне достоверной информацией, полученной из надёжных источников. Но с другой — такой проскрипционный список может служить и дополнительным сигналом местным элитам, которым-де пора делать свой выбор.

Итак, по оценкам агентства, шансы «выше среднего» на скорую отставку есть только у главы Ульяновской области Сергея Морозова, который действительно засиделся в своём кабинете аж с 2005 года и является самым «старым» по стажу губернатором. К тому же он недавно перенёс тяжёлую форму СОVID-19 и провёл неделю с аппаратом ИВЛ. Могут быть сомнения в том, что Морозов восстановил свою работоспособность. Да и особыми успехами он похвастаться не может. Но есть одно «но». В регионе у него опасный соперник, лидер местных коммунистов Алексей Куринный, депутат Госдумы и популярный в области политик.

Вот на опасениях, что новый, спущенный из центра технократ может проиграть коммунисту, и пытается играть Морозов, стремясь получить индульгенцию на новый срок. И вопрос в том, что возьмёт верх: опасения «покраснения» ленинского региона или всё-таки расчёт на нового эффективного управленца.

Сергей Морозов photo.ulgov.com

Также в списке, обнародованном АПЭК, фигурируют вполне узнаваемые и понятные лица в разделе «губернаторы со средней вероятностью отставки». Глава Хакасии коммунист Валентин Коновалов и владимирский губернатор, член ЛДПР Владимир Сипягин, — это для президентской администрации enfants terribles, губернаторы-самозванцы, победившие вопреки расчётам Кремля.

Таким образом, как бы были нарушены джентельменские соглашения оппозиции и власти. И после ареста другого незапланированного губернатора, Сергея Фургала, оба управленца остаются под постоянным прицелом СМИ, отмечающих каждый их промах. Тем более что у обоих в ведении находятся крайне проблемные регионы. А потому их отставка не вызвала бы большого резонанса. Другое дело, что в Москве в среде молодых технократов вряд ли найдётся много желающих «сесть» на такие слабые регионы.

Другое дело — Красноярский край с его ветераном местной политики Александром Уссом. В этом богатом регионе сходятся жизненные интересы многих финансово-промышленных олигархических групп. Несколько лет назад Усс стал компромиссной фигурой, выборы которой стали паузой в поисках новых балансов сил и интересов в крае. К тому же, за последнее время он дважды попадал в очень неприятное положение и был жёстко раскритикован президентом. В первый раз — когда на край обрушились наводнение и лесные огненные штормы. Во второй — когда произошла экологическая катастрофа в Норильске. Губернатор тогда явно не хотел докладывать в Москву, тянул время, которое и было упущено.

Владимир Путин и Александр Усс kremlin.ru

Сейчас циркулируют слухи, что в Красноярск может быть отправлен даже Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совбеза и нынешний министр сельского хозяйства. Мол, именно такая фигура, за которой стоят влиятельные силы, сможет навести порядок, в том числе и в Норильске, который при Владимире Потанине просто выпал из системы управления краем.

Что касается судьбы губернатора Томской области Сергея Жвачкина, то его карьере нанесла серьёзный ущерб серия местных коррупционных скандалов. И прежде всего арест мэра Томска Ивана Кляйна.

Словом, логику экспертов понять легко. Вот только не всегда она полностью описывает нашу большую политику.