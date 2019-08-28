https://static.news.ru/photo/471ca10e-c99c-11e9-97b7-fa163e074e61_660.jpg Франц Клинцевич Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента Франц Клинцевич прокомментировал призыв спецпредставителя США Курта Волкера к России уйти из Крыма в обмен на возвращение страны в G8. По его словам, предложение американца больше похоже на провокацию.

По сути, нам предлагают товар, без которого Россия вполне может обойтись, запрашивая взамен часть территории. Ничего себе чейндж, — написал он на своей странице в Facebook .

Он отметил, что в бизнесе подобные предложения именуются аферой, в политике — провокацией. Клинцевич добавил, что американская администрация, по всей видимости, делает всё возможное, чтобы не допустить разморозки российско-американских отношений, передаёт « Свободная пресса ».

Ранее специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что возврат к формату «Большой восьмёрки» (G8) возможен только после ухода России из Крыма. Дипломат добавил, что не ожидает подобного развития событий в ближайшее время.

Как писал News.ru, заявление Волкера раскритиковал первый вице-спикер Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс. Он заметил, что предложение американца демонстрирует разбалансированность внешнеполитического курса Вашингтона.