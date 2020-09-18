Клинцевич признался, что обижен на губернатора Смоленской области

https://static.news.ru/photo/37659212-fa5a-11ea-a3ad-fa163e074e61_660.jpg Франц Клинцевич Фото: council.gov.ru/Global Look Press

Бывший сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич после отставки из Совфеда отметил в разговоре с журналистами, что немного обижен на губернатора региона Алексея Островского. По словам сенатора, глава области его не отстоял.

Ранее стало известно, что Клинцевич покинул свой пост. Губернатор Островский поставил подпись под соответствующим указом. На место сенатора назначена Нина Куликовских.

Клинцевич отметил, что обиду свою не показывает и говорить о ней не собирается. По его словам, всё произошедшее — это политика, а значит — борьба и противоречия. Экс-сенатор сказал, что не всё в вопросе отставки из Совфеда зависит от губернатора. Однако у Островского, по мнению Клинцевича, не было особого желания бороться.

Он мог отстоять, если бы это ему нужно было. Но у меня хорошие отношения с губернатором, и я понимаю, что он в непростых условиях был, — заявил политик.

Сам губернатор сообщил, что Клинцевич покинул пост по собственному желанию. Как отметил Островский, у экс-сенатора много общероссийской политической работы. А человек, занимающий его уже прежнюю должность, обязан находиться в субъекте РФ, так как он делегирован работать с избирателями.

И всё это препятствовало его текущей общефедеральной деятельности. Поэтому Франц Адамович принял решение отказаться от полномочий члена Совета Федерации. Я с уважением воспринял эту позицию и понимаю его, — цитирует Островского «Подъём».

Клинцевич с 1999 по 2015 год был депутатом Государственной думы. После этого он стал членом Совета Федерации.

Как писал NEWS.ru, сенатор Олег Морозов, который представляет в верхней палате парламента Татарстан, собирается вернуться в Государственную думу.

Он был депутатом Госдумы с 1993 по 2012 год, избираясь по одномандатному округу в Татарстане. В 2005–2011 годах он занимал пост первого заместителя председателя нижней палаты парламента. Покинув ГД в 2012 году, Морозов возглавил управление президента по внутренней политике. В марте 2015 года покинул этот пост и через несколько месяцев был назначен сенатором. В Совфеде Морозов представляет исполнительную власть Татарстана и входит в комитет по международным делам.