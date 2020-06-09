Неожиданным, а может быть, напротив, вполне ожидаемым последствием коронавирусной инфекции стал перенос внимания правительства на социальную сферу, активизация деятельности в этом направлении.

Мы уже отмечали, как самый яркий пример этой тенденции, выплату правительством всем без исключения семьям с детьми до шестнадцати лет разовых пособий. Тем самым была нарушена привычная на протяжении последних почти тридцати лет мантра о том, что помощь должна быть адресной, что нужно давать удочку, а не рыбу и т.д. Власть была вынуждена отходить от ставшей стандартной социал-дарвинистской политики, от монетаристских подходов в сторону, скорее кейнсианских, привычных европейских практик.

Последнее решение президента Путина о повышении минимального размера пособия по безработице до 4500 рублей, и продления срока его выплат на три месяца, начиная с мая, лежит в том же социал-демократическом русле. Одновременно он подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.

Пандемия стала серьёзным вызовом для социальной системы государства. Само введение самоизоляции и есть следствие опасений власти, что не выдержит и развалится система здравоохранения, в первую очередь, в Москве. Не хочу обижать ни мэра, ни его команду, но, думается, они, в первую очередь, думали об этом, о том, в какую копеечку влетят для бюджета дополнительные койко-места.

После здравоохранения тяжелому испытанию подверглось и образование, о чем мы также не однажды писали, оказавшееся не готовым к полноценной работе онлайн, почему школьников и распустили досрочно на каникулы, умыв руки. Однако сразу вслед за медициной вышла на первое место сфера социального обеспечения. Резкий рост числа безработных (только в апреле число их выросло по сравнению с мартом почти на четверть, достигнув 5,8% от рабочей силы в стране) заставляет правительство вплотную заниматься этой проблемой.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Все постперестроечные годы безработица отходила обычно на второй план, по сравнению с другими задачами и вопросами. Волновали задержки выплат и пенсий, низкие зарплаты. В целом же безработица оставалась сравнительно низкой, по сравнению с западными странами. Это имело своё объяснение — неформальный сектор, серая занятость втягивали в себя значительное количество рабочих рук. Не случайно в новостях до сих проскальзывают сообщения о попавших в аварию «безработных» на дорогих автомобилях, или о краже драгоценностей из квартиры, не имеющих постоянной занятости. Раньше это было вообще нормой. Низкая рождаемость и высокая смертность также способствовали наличию пусть и непрестижных рабочих мест во многих сферах. Кроме того, неэффективный чиновничий аппарат не учитывал всех ищущих работу, а люди и не полагались на него, предпочитая самостоятельно решать свои проблемы, а не обращаться к государству за содействием. Следует учитывать и такой фактор, как слабое давление трудящихся на государство — в России нет сильных, по-настоящему действенных профсоюзов, значительная, если не большая часть работающих, в них не состоит.

В итоге имеющаяся в РФ модель вспомоществования по безработице ориентирована по факту не на оказание непосредственной помощи людям, лишившимся постоянной занятости, а на отталкивание их, на привитие мысли о том, что на государство полагаться не следует, а потому лучше и не обращаться к нему.

Приведу пример со знакомым журналистом. Он решил встать на учёт в МФЦ для получения пособия. В столице его выплачивают в размере примерно десяти тысяч рублей, что для жизни в городе совершенно недостаточно. Точнее, даже не для жизни, а выживания вообще. В этом сразу заключается разница с западным подходом, где размер пособия зависит от уровня доходов на прежнем месте (разумеется, ограничения существуют и есть верхняя планка), например, две третьих. Иными словами, на Западе на пособие можно жить, в РФ же — нельзя априори. Система ориентирует на самостоятельный поиск работы, а главное, чтобы человек не надеялся на помощь государства и не сидел у него на шее. Более всего правительство боится именно этого. Поэтому минимальное пособие такое мизерное.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но, продолжим про журналиста. Оказалось, что он не имеет права печататься за гонорар, если получает пособие! Таким образом, даже самая копеечная публикация, оплаченная, например, в размере трёхсот рублей или менее, автоматически снимает его с получения пособия, как имеющего заработок. Разумеется, речь идёт о «белых» гонорарах, то есть проведенных через Пенсионный фонд и т.д. Таким образом, журналист, вставая на учёт и получая порядка десяти тысяч рублей (и это в Москве, в провинции деньги на порядок ниже), не может продвигать себя как пишущий автор, поддерживать свой профессиональный уровень, не говоря уже о том, чтобы как-то подкреплять своё существование. Более того, даже когда его просят откликнуться в печати по какому-то вопросу, или выступить на радио, он не может этого сделать, так как подобное действие пойдет вразрез с законом. Либо он должен заранее оговорить, чтобы ему ничего не платили за выступление. Разумеется, государство за два или три месяца, которые он числился, ничего ему не нашло по специальности в СМИ даже приблизительно, почему он и снялся с учёта.

Теперь, когда коронавирус сделал безработными новые миллионы людей, а другим существенно урезал зарплаты, на первый план выходит необходимость серьёзной реформы социального обеспечения и трудового законодательства. Пособия должны стать не средством символического оказания помощи, а реальной поддержкой людей, оставшихся без работы. Человек должен иметь возможность жить на них, занимаясь поиском новой занятости. И система должна работать так, чтобы не карать за любую мизерную подработку — скажем за гонорар в печати или прочитанную разовую лекцию и т.п.

Пока государство у нас слишком боится быть обманутым бессовестными безработными. Но подобная скаредность от лица преуспевших и не нуждающихся, давно уже отвергнута в цивилизованном мире. Хотелось бы, чтобы по пословице — «не было счастья, да несчастье помогло», после пандемии у нас что-то изменилось в трудовой сфере.