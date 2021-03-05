Как ответить Штатам наиболее зеркально

Итак, администрация Байдена озвучила первую порцию назидательных антироссийских санкций. Пока только персональных. За ними, как обещают, последуют и другие рестрикции. Наш МИД традиционно обнадёжил соотечественников, сообщив, что зеркальные и соразмерные ответные шаги — в процессе разработки. Фактически это означает, что нескольким американским политикам, которые, к сожалению, не держат своих счетов в «Сбере», закроют въезд на российскую территорию, которую, они, видимо, давно мечтают посетить. Этим зеркальность и ограничится.

Первым МИД срочно решил помочь неутомимый Владимир Жириновский, повторивший уже фактически сданную в архив угрозу о прекращении поставок за океан титановых заготовок для авиации и ракетных двигателей. Собственно, уже давно на такие высказанные угрозы ответили наши же специалисты, предупредившие, что в ответ мировые авиапроизводители могут отказаться обслуживать массово перевозящие россиян Boeing и Airbus, «припечатав» их к земле. А продажа двигателей остаётся важной статьёй бюджета нашего Роскосмоса. Не тот случай, чтобы «бомбить Воронеж».

Правда, в запасе есть возможность прекратить сопровождение полётов европейских гражданских самолётов над нашей Сибирью и заставить их лететь, например, в Японию и Китай кругом, над неспокойными регионами, и сжигать дополнительные тонны керосина. Только и у наших самолётов рискуют возникнуть проблемы, да и китайские товарищи могут обидеться.

Существуют варианты куда более приземлённых, но оттого не менее действенных ответных мер. Принятие санкций против Twitter и Facebook, неоднократно нарушавших наши внутренние законы, с тем чтобы максимально ограничить доступ к ним в нашем интернет-пространстве, конечно, далеко не всем понравится. Но это реальная ограничительная мера. Особенно если «наши партнёры» решат отрезать российские банки от системы SWIFT, дабы максимально затруднить поступление к нам в закрома валютной выручки.

Финансисты давно призывают в ответ свести к нулю наши вложения в штатовские ценные бумаги (а они даже слегка возросли за эти месяцы), перекрыть отток капиталов в офшоры, контролируемые американцами, ещё более активизировать действия по вытеснению доллара из сделок наших компаний и тем более государства, до минимума сократить американский экспорт в Россию, который, как это ни парадоксально, показывал в последние годы рост.

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Наконец, наиболее дерзкий проектный ответ американским проискам мог быть дан на территории не признаваемого Соединёнными Штатами российского Крыма. Раз вы, господа, не признаёте полуостров российским — замечательно, мы вводим там особый режим, который снимает все ограничения на использование американской и западноевропейской интеллектуальной собственности. Там тиражируется иностранный софт, строятся фармпредприятия, которые запускают в производство новейшие формулы важных лекарств. Возникает что-то вроде Тайваня. Как тут не вспомнить «Остров Крым» покойного Василия Аксёнова?

Конечно, для таких решительных шагов, может быть, ситуация ещё не совсем созрела. Но ведь надо отдавать себе отчёт в том, что даже, скорее, символические персональные санкции не просто, как иногда утверждают, настраивают истеблишмент против первого лица государства. Каждая подобная мера усиливает напряжение вокруг нашей страны, повышает токсичность её восприятия, подаёт дополнительный сигнал, что с Россией не стоит иметь дело ни политикам, ни бизнесу.

И не тот случай, чтобы отделываться заклинаниями об озабоченности.