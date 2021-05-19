Кадыров назвал условие, при котором откажется от участия в выборах

https://static.news.ru/photo/75b428ea-b8e5-11eb-b76c-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рамзан Кадыров решит вопрос о своём участии в сентябрьских выборах только после изучения общественного мнения. Глава Чечни готов отказаться от поста, если против него выступят хоть несколько процентов жителей, пишет «Грозный Информ».

Такое заявление сделал сам политик. Он считает, что от партии «Единая Россия» должны выдвигаться только те кандидаты, которые пользуются доверием и уважением людей. А от результатов выборов зависит будущее не только республики, но и всей страны. Именно поэтому он хочет изучить общественное мнение.

Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы, — цитирует политика издание.

Единый день голосования в России состоится 19 сентября. В частности, будут выбраны глава Чечни, депутаты Госдумы, парламента республики, Грозненской городской думы, главы поселений.

Как сообщалось ранее, Рамзан Кадыров в прямом эфире в Instagram назвал себя «проектом» и «пехотинцем» Владимира Путина, а также «слугой народа». Глава Чечни добавил, что российский лидер доверяет ему и его деятельность на посту главы республики не противоречит исламу.