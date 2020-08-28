Кабмин учредил премию им. Петра Великого за укрепление авторитета России

https://static.news.ru/photo/b50e0bfe-e92a-11ea-b0a4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении премии имени Петра Великого. Её будут присуждать в том числе за укрепление международного авторитета РФ. Документ опубликовали 28 августа 2020 года на официальном портале правовой информации.

Размер премии составит 3 млн рублей, говорится в документе. Её будут вручать гражданам РФ, представителям иностранных государств, а также лицам без гражданства за достижения в сфере социально-экономического развития РФ, укрепления правового государства, а также за укрепление авторитета Кремля на международной арене. Три премии по 3 млн каждая будут вручать раз в пять лет. Торжественные мероприятия приурочат ко дню рождения российского императора Петра I — 9 июня.

Накануне стало известно, что инструктор, космонавт-испытатель, командир отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» Олег Кононенко награждён орденом «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, глава РФ Владимир Путин удостоил медали Ушакова 17 граждан США за мужество в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях.

Ранее сообщалось, что в России 19 июня были учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Орденом будут награждаться граждане за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни. Медалью — практикующие врачи, младший медперсонал и другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, большой вклад в организацию оказания медпомощи и укрепление общественного здоровья.

Как писал NEWS.ru, Путин подписал указы о награждении работников медицинских и научных учреждений за вклад в борьбу с COVID-19. Перечисленным в указах лицам будут вручены ордена Пирогова и медали Луки Крымского.