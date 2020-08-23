Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» Олега Кононенко

https://static.news.ru/photo/bad0fb96-e560-11ea-9d31-fa163e074e61_660.jpg Олег Кононенко Фото: roscosmos.ru

Инструктор-космонавт-испытатель, командир отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» Олег Кононенко награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» .

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте правовой информации.

За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исследовании, освоении и использовании космического пространства, наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Кононенко Олега Дмитриевича, — говорится в тексте документа.

Кроме того, Путин наградил медалью Ушакова 17 граждан США за мужество в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях.

За личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях, наградить граждан США Бартона Уильяма Спейта, Бейкера Дэвида Юджина, Бербайна Ричарда, Вейганда Младшего Раймонда Эдварда, Гулета Лео Джозефа, Дейтча Исси, Кемпла Майкла, Коха Младшего Джорджа Генри, Кристофферсена Рольфа Эрика, Лэндолфи Ричарда, Норта Третьего Джеймса Бейкера, Орсанда Уолесса Лероя, Пфайфера Ховарда Уильяма, Розума Уилберта Фрэнка, Стефенсена Хью Марта, Страуссера Дейла Пола, Хансена Трюгве, — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что в России 19 июня были учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Орденом будут награждаться граждане за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни. Медалью — практикующие врачи, младший медперсонал и другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, большой вклад в организацию оказания медпомощи и укрепление общественного здоровья.

Как писал NEWS.ru, Путин подписал указы о награждении работников медицинских и научных учреждений за вклад в борьбу с COVID-19. Перечисленным в указах лицам будут вручены ордена Пирогова и медали Луки Крымского.