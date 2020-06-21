Путин наградил врачей за борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/80463c66-b392-11ea-9ca3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении работников медицинских и научных учреждений за вклад в борьбу с COVID-19.

Перечисленным в указах лицам будут вручены ордена Пирогова и медали Луки Крымского «за самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга», сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, пятеро медработников из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской и Нижегородской областей удостоены звания Герой труда Российской Федерации.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены 19 июня. Орденом будут награждаться граждане за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни. Медалью — практикующие врачи, младший медперсонал и другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, большой вклад в организацию оказания медпомощи и укрепление общественного здоровья.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин пообещал продлить выплату врачам стимулирующих надбавок на июль и август. В правительстве, в свою очередь, сообщили, что на эти цели будет выделено более 1 млрд рублей.

Врачам в стационарах надбавки составляют 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.