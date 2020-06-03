Изменение Конституции РФ заставит принять 50 новых законов

https://static.news.ru/photo/7f07c998-a5ad-11ea-acdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внесение поправок в Конституцию России приведёт к принятию около 50 федеральных конституционных законов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера парламента, новые законы «наполняют декларативные формулировки конкретным содержанием». Володин привёл в пример конституционную норму об индексации пенсий и МРОТ не ниже прожиточного минимума.

Законы будут вытекать из принятых норм в том случае, если на общероссийском голосовании эти поправки будут поддержаны, — цитирует политика ТАСС.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил о необходимости изменить российскую Конституцию во время январского выступления перед Федеральным собранием. К марту Государственная дума, Совет Федерации и региональные парламенты одобрили предложенные поправки, а Путин подписал документ, но изменения не вступят в силу до объявления результатов всероссийского голосования.

Процедура пройдёт 1 июля. Одна из поправок позволит Путину остаться главой государства после 2024 года, обойдя действующее конституционное ограничение.