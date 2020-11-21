Идею создания международных «кодов здоровья» оценили в Госдуме

https://static.news.ru/photo/d4e96ba4-2ca9-11eb-afe2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общественность заинтересована в формировании банков биометрических данных для эффективной работы стражей порядка, однако необходимы механизмы контроля, чтобы использование подобной информации соответствовало закону, заявил замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак. Таким образом он прокомментировал идею председателя КНР Си Цзиньпина создать международный механизм взаимного признания кода здоровья.

Это должно быть соразмерно обстановке, соответствовать нашим нормам конституционным и не нарушать законные права. А для этого мы должны вместе с вами выстраивать соответствующие механизмы противовеса, которые должны быть в каждом демократическом государстве, — цитирует парламентария РИА Новости.

Бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко критически отнёсся к идее внедрения международной системы «кодов здоровья». Она, по мнению эксперта, требует серьёзнейшего изучения, так как является важнейшим компонентом биологической безопасности страны. В самом Китае такая система QR-кодов работает с весны. Код содержит данные о том, какие районы посещал человек, и в зависимости от эпидситуации ему присваивается определённый цвет. Поход в различные учреждения разрешён, если «код здоровья» зелёный.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МВД России за три года создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Новшество позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев. Информационная система будет взаимодействовать с объединённой поисковой федеральной системой генетической идентификации.