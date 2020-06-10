Хасбулатов высмеял заявление Пескова об отсутствии в России олигархов

https://static.news.ru/photo/fdb92ac0-ab4d-11ea-942c-fa163e074e61_660.jpg Руслан Хасбулатов Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Смешными назвал заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что он не знает «о каких-то российских олигархах, об их существовании», бывший председатель Верховного Совета РФ, а на данный момент завкафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Хасбулатов.

Смешными кажутся мне такие высказывания. Тем более от человека, находящегося на очень серьезной должности. Олигархи во всем мире используют свою экономическую власть для влияния на политику государства, все структуры власти. Влияние олигархата сокрушительное. Не только в России. События в США сейчас — это тоже следствие предельного неравенства, которое царит в обществе. Социальное расслоение в России наивысшее. Более высокое, чем в Соединенных Штатах. На одном полюсе кучка олигархов, которые контролируют большую часть национального богатства, а 90% — фактически беднота. И небольшая прослойка среднего класса. Правда, Путин сказал, что у нас среднего класса 70%. Видимо, кто-то из олигархов подсказал ему эту нелепость, он и повторил, — отметил он в беседе с НСН.

По словам Хасбулатова, новые олигархи как раз и появились, когда к власти пришёл Владимир Путин. Учёный напомнил, как президент боролся с ними, но тут же появлялись другие, более жадные. Сейчас, продолжил завкафедры экономики, они оказывают большое влияние на все сферы в стране.

Путин с ними встречается каждый день, прислушивается к ним. Многие решения, которые принимает президент, соответствуют интересам олигархов, а не общества, — заметил Хасбулатов.

При этом, по его мнению, государство должно держать их под контролем, а не вести с ними борьбу. Власти должны привлекать их к госпрограммам и развитию производства. При этом, если они откажутся, то их надо душить налогами.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что в России нет бизнесменов, которые используют свои деньги для влияния на политику, то есть олигархов.