Похоже, что столь рьяно рекламировавшая себя Партия перемен (ПП) приказала долго жить, что, впрочем, не особенно взволновало даже самих её основателей. Во всяком случае, когда деятельность так и не зарегистрированной структуры была приостановлена судом, никто — ни Дмитрий Гудков, ни увлеченная новым «жёлтым» ток-шоу Ксения Собчак¸ ни Андрей Нечаев, президент бывшей «Гражданской платформы», которую так и не перелицевали в ПП, не удосужились оспорить это решениt в вышестоящих инстанциях. И каждый пошёл своею дорогой, а партию пустили под откос.

У Собчак, которая давно прекратила участвовать в финансирование партии, наконец, появилось давно обещанное шоу на Первом. Она правильно себя политически повела, высокопарно отмежевалась от августовских выступлений, назвав активистов «балашихинскими революционерами». И это было оценено. У гайдаровского министра Нечаева есть небольшой банк. И ручная партейка просто тешила его самолюбие. А Дмитрий Гудков, по появившейся информации, решил вновь примкнуть к «Яблоку».

Собственно, Гудковым, отцу и сыну, не привыкать менять окраски и партии. Сам Гудков-младший избирался в Госдуму по списку «Справедливой России», куда пришёл вслед за папой. Потом был исключен, после чего влился в ряды внесистемщиков. В 2016 примкнул в первый раз к «Яблоку», испытывавшему дефицит «настоящих буйных». Дмитрий вошел в партийный федеральный список. Но поход во власть для «Яблока» в очередной раз окончился провалом. Правда, Гудков-младший не унывал. Он собрал фактически через объявления «Демплатформу», которая получила на муниципальных выборах в столице в сентябре 2017 года места в ряде местных советов. Кое-где он даже сотрудничал со столичными яблочниками. Но муниципальных мандатов у правых оказалось недостаточно для того, чтобы зарегистрировать того же Гудкова в качестве кандидата на мэрских выборах.

Потом пришла пора становиться лидером чего-то своего, почти семейного, но, как мы видим, игра в маленького вождя дивидендов не принесла. И вот снова попытка вскочить на весьма мало скоростной поезд яблочников, который еще с 2003 года фактически дымит и пыхтит в тупичке. Правда, переговоры о таком усилении некогда интеллигентской партии пока только начинаются. И у Гудкова, и у партии есть взаимные вопросы и претензии. В частности, как уверяют разные источники, Гудкову необходимо, например, поддержать позицию «Яблока» по Крыму, который в понимании Явлинского остался украинским. Но, видимо, и такой поворот для Гудкова-младшего проблемы не представит. Хотя в последнее время он стремился засветиться, скорее, на фоне мусорных протестов и на иных внутренних противоречиях, чем играть на проблемах геополитики.

Словом, наметившийся альянс, судя по всему, явно временный до очередной станции под названием «выборы». Дмитрий Гудков, похоронивший ПП, стремится обрести хоть какой-то статус, черты некоторой политической респектабельности. «Яблоко», власть в котором всё крепче забирают кабинетные аппаратчики, нуждается в ярких, провокационных персонах, способных «зажигать на земле». Вот только как бы Дмитрий Гудков с его шлейфом скандалов окончательно не маргинализировал некогда популярную партию.