Губернаторы перестают играть в футбол

«Каравай» региональных бюджетов делить всё сложнее. И «каравай» зачерствел, и суть критериев, действительно значимых для оценки деятельности местных начальников, в значительной степени изменилась. Ещё вчера было престижно иметь в областном центре футбольный или хоккейный клуб, представляющий высший дивизион.

Более того, финансирование большого спорта считалось зачастую вопросом чисто политическим. А разве у нас на политике и политтехнологиях экономят? В конце девяностых в большом ходу была присказка: когда есть свой Газзаев, нет места Басаевым. Мол, когда гордятся своими большими спортивными победами, на второй план уходит местечковый агрессивный национализм. Тогда блистала футбольная «Алания», представлявшая Северную Осетию, команда, нарушившая столичную монополию на футбольное чемпионство. И где нынче этот увенчанный лаврами клуб? С трудом пытается возродиться после длительной паузы, вызванной расследованием финансовых злоупотреблений. Тогда же ушли в историю элистинский «Уралан» и многократно переименованный клуб «Торпедо-ЗИЛ» («Москва»), от которого после бурной пиаровской раскрутки отказались миллиардеры во главе с Михаилом Прохоровым.

Теперь, судя по всему, российский футбол, его Российскую премьер-лигу (РПЛ) накрывает тень новых клубных ликвидаций. Притчей во языцех давно стал клуб «Тамбов», представляющий одноимённую область. Не так давно, идя на выборы, технократ новой волны Александр Никитин обещал и стадион построить, и средства для поддержания футбольных клубов найти в областном бюджете. Но, как говорится, подсчитали — прослезились. Благо, новый глава региона — гордость местной экономической науки.

Футбольный клуб

Уже став губернатором, Никитин не собирается ни стадион строить, ни клуб финансировать. А для того чтобы как-то замять скандал, его соратники запустили версию о том, что вместо терпящего банкротство клуба РПЛ будет создан некий новый с опорой на своих воспитанников и, видимо, готовый начать подниматься к вершинам с самых низших лиг. Впрочем, и это обещание пока вилами на воде писано. А «Тамбов» за счёт внешних вливаний, видимо, сохранят на плаву до конца возобновлённого после зимней паузы чемпионата, дабы не перекраивать календарь.

И почти одновременно временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов порадовал своих земляков неблагой вестью о том, что республика не в силах содержать профессиональный футбольный клуб. Впрочем, «Мордовия» давно покинула престижную высшую лигу и начала плавный спуск к любительскому уровню, которого успешно и достигла. И теперь такая ситуация приняла законный характер. Бывший министр экономики Татарстана, уже будучи премьером Дагестана, мог наблюдать печальную судьбу местного клуба «Анжи», от которого резко отвернулись спонсоры. И решил сразу разрубить этот футбольный узел.

Да, футбол у нас убыточный. Все разговоры о том, что провинциальные клубы могли бы по западному образцу существовать благодаря успешной продаже своих футбольных талантов, остаются пока просто красивой фигурой речи. Для воспитания юных дарований, конвертируемых в солидные отступные суммы, надо вначале немало средств вкладывать в местные футбольные академии. А потому проще спорт высших достижений потихонечку свёртывать, красиво рассуждая о необходимости делать упор на массовую оздоровительную физкультуру и прочий ЗОЖ. Притом что всегда считалось: одно не исключает другое.

А пока делаются попытки хоть как-то поддержать команды из областей с мизерными бюджетами, в куда более кредитоспособном Приморском крае хоккейный клуб «Адмирал» пропускает сезон в КХЛ. Причина всё та же — отсутствие финансирования.