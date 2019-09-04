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Полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что в настоящий момент созданы все условия для разрешения кризисной ситуации в Донбассе на основе Минских соглашений.

Сегодня состоялась первая встреча контактной группы после начала работы нового созыва Верховной рады и утверждения нового правительства Украины. Участники заседания считают, что теперь созданы все условия для последовательного политического урегулирования внутриукраинского кризиса в Донбассе на основе минских договоренностей, — цитирует Грызлова ТАСС .

Российский полпред отмечает, что недавняя встреча лидеров «нормандской четверки» в Берлине актуализировала основные приоритеты контактной группы. Прежде всего, это касается предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины, придание ему бессрочного характера и внесения Киевом соответствующих изменений в конституцию.

Грызлов заключил, что перемирие в Донбассе в целом соблюдается, но Украина до сих пор не приняла в полном объёме нужных мер по прекращению огня.

Ранее News.ru писал, что американский вице-президент Майкл Пенс хочет обсудить выполнение Минских соглашений с президентом Украины Владимиром Зеленским.