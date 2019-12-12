https://static.news.ru/photo/36d91218-1cdb-11ea-a4f4-fa163e074e61_660.jpg Борис Грызлов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Кремль против внесения изменений в минские договорённости.

Минские договорённости нерушимы, это касается и перечня мер, и последовательности их выполнения, — отметил политик.

По его словам, участники парижского саммита подтвердили нерушимость Минских соглашений. Контактная группа и «нормандский формат» работают над ними. При этом он призвал Киев воздерживаться от громких заявлений по данному вопросу.

С киевской стороны прозвучали заявления о подготовке неких изменений в минские договорённости. Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию в Донбассе, — цитирует «Интерфакс» слова Грызлова.

Ранее NEWS.ru писал, что участники «нормандской четвёрки» пришли к решению изменить Конституцию Украины на основе «формулы Штайнмайера», которая была подписана в Минске 1 октября 2019 года, и что Минские соглашения остаются основой по урегулированию ситуации в Донбассе.