Конец календарного года — не только повод для составления различного рода рейтингов типа «Главный политик — 2019», но и время различных прогнозов и планов на будущее. Так подумали и в Левада-Центре, опубликовав в католическое Рождество итоги опроса с возможными результатами выборов в Государственную думу.

Социологи опросили 1608 совершеннолетних российских граждан в 50 российских регионах. Респондентам предлагали ответить на вопрос: за какую партию они проголосовали бы, если бы парламентские выборы состоялись уже в ближайшее воскресенье. Результаты нельзя назвать ошеломительными: даже у записанного Минюстом в иностранные агенты Левада-Центра получилось, что россияне всё ещё не против отдать голоса за партию власти. Так, о готовности отметить в бюллетене «Единую Россию» заявили 47% респондентов из числа тех, кто собирается на выборы пойти. Отрыв от других партий выглядит даже не спортивно — КПРФ готовы поддержать лишь 14%, идущую следом ЛДПР — 13%, по 5% у «Справедливой России» и «Коммунистов России», по одному проценту получили «Яблоко», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Родина», «Зелёные» и «Гражданская платформа». Все они вместе набирают на 10% меньше, чем «ЕР». А 9% заявили, что пришли бы на избирательный участок, чтобы испортить бюллетень.

Впрочем, стоит отметить, что среди всех опрошенных за «ЕР» готовы проголосовать уже 29%, а 24% вообще не пошли бы на выборы, а ещё 5% — испортили бы бюллетень.

В целом этот опрос подтверждает и прогноз, сделанный ранее Институтом социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ). В нём единороссам отвели на выборах 2021 года 42-45%, коммунистам — в районе 18%, ЛДПР — около 13%. «Эсерам» и эксперты, и россияне отводят незавидную учесть партии, которая будет бороться за важную с точки зрения бюджетного финансирования отметку в 5% голосов.

В целом, очевидно, что ситуация стабильна и каких-то неожиданностей нам не сулит. Единственный шанс думских оппозиционеров — это серьёзный экономический кризис, который может перерасти в политический, о чём как раз на днях мечтательно заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. А пока властям удаётся сдерживать инфляцию, уберегать курс рубля от резких скачков и реализовывать крупные инфраструктурные проекты вроде Крымского моста, гегемонии «Единой России» как на региональных выборах будущего года, так и на парламентских в 2021 году ничего не угрожает. Не мешает этому даже тяга чиновников регулярно влипать в громкие скандалы, с которой уже отчаялись бороться в партии власти.

«Единая Россия» сохраняет лидерство в предпочтениях граждан, отрыв её электорального рейтинга от КПРФ более чем трёхкратный. Это неплохая база для старта региональной кампании — 2020. КПРФ и ЛДПР, получившие в 2018-м небольшой прирост электоральной поддержки на фоне пенсионной реформы, буксуют в мобилизации сторонников и начинают терять их. Дмитрий Орлов гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций

В свою очередь руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв считает такой опрос преждевременным и видит в нём лишь попытку организации продемонстрировать свою полезность. Он отмечает, что любой человек, занимающийся выборами на практике, в курсе значительной разницы, которая может быть между опросами и результатами реального голосования. Впрочем, даже он не отрицает устойчивого положения «Единой России».

При всём кажущемся богатстве выбора, выбора-то и нет. Как средний человек рассуждает: «ЕР» хоть чего-то может сделать. Остальные — это сотрясение воздуха. «Да и есть ли среди них настоящая оппозиция?» — продолжает задаваться вопросами средний человек. А потом берёт на избирательном участке и голосует спонтанно. «Выбор последнего дня». Константин Калачёв руководитель «Политической экспертной группы» руководитель «Политической экспертной группы»

Если прогнозы политологов окажутся верны, а электоральные предпочтения россиян внезапно не изменятся под влиянием каких-то форс-мажорных для властей обстоятельств, можно ожидать, что будущие выборы пройдут по весьма предсказуемому сценарию. Впрочем, это не значит, что они будут скучны: в любой избирательной кампании всегда есть свои интриги, особенно это касается региональных выборов.