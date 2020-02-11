https://static.news.ru/photo/6523fc32-4d05-11ea-9d5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума отказалась рассмотреть законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста в России до 2030 года. Инициативу заблокировала «Единая Россия».

Соавтор проекта, справедливоросс Олег Шеин указал на исследование Высшей школы экономики, которая назвала 2028-й годом, когда станет возможно очередное увеличение возраста выхода на пенсию. После голосования многие депутаты Госдумы, пишет «Росбалт», сделали вывод, что правительство допускает такой сценарий.

Авторы законопроекта о пенсионном моратории указали, что новая реформа может привести к удешевлению рабочей силы и снижению производительности труда — это ударит по технологическому развитию и экономическому росту страны.

По информации ИА REGNUM, комитет Госдумы по труду объяснил отклонение законопроекта тем, что в профильном законодательстве нет понятия «мораторий».

Как писал NEWS.ru, пенсионная реформа 2018 года обрушила рейтинги президента и правительства, привела к митингам, но в целом прошла безболезненно для государства.

В начале 2020-го первый зампред ЦБ Сергей Швецов анонсировал запуск новой системы пенсионных накоплений в 2022 году.