https://static.news.ru/photo/297a4c3a-eaa5-11e9-b658-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госдума не намерена отказываться от взаимодействия с Конгрессом Соединённых Штатов после задержания в аэропорту Нью-Йорка и допроса ФБР депутата Инги Юмашевой. Об этом заявил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Мы не сворачиваем работу в области парламентской дипломатии с США, — цитирует ТАСС политика.

Ранее News.ru писал, что Юмашеву, прибывшую в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс», задержали в аэропорту мегаполиса. Сотрудники Федерального бюро расследований допрашивали её почти час, при этом задавали «неясные и неприемлемые вопросы». Для выяснения подробностей инцидента посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент.

После возвращения в Россию Юмашева выразила признательность сотрудникам МИД РФ за содействие в сложившейся в Соединённых Штатах ситуации.

Отдельно она отметила роль посла России в США Анатолия Антонова, который выразил протест из-за действий американских властей. Юмашева добавила, что, несмотря на инцидент, её поездка в Штаты прошла плодотворно, а ситуация в аэропорту в очередной раз показала «единство и силу взаимовыручки».