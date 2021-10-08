Госдеп: Нуланд намерена посетить Москву 11 октября

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 11 октября планирует участвовать в переговорах в Москве с высокопоставленными представителями РФ. Поездка в российскую столицу станет началом международного турне политика, сообщает Госдеп.

Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями и обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем, — отмечается в сообщении.

После России представитель Госдепа посетит Ливан. В Бейруте 14 октября Нуланд обсудит с представителями ливанского гражданского общества и государственными деятелями реформы и предстоящие в 2022 году выборы.

На следующий день её ждут в Лондоне, где также запланированы встречи с высокопоставленными представителями.

Ранее стало известно, что Виктория Нуланд, которая находится в чёрном списке российских властей, с высокой долей вероятности получит российскую визу и приедет в Москву. В ответ на снятие ограничений в отношении Нуланд Москва рассчитывает, что Вашингтон выдаст визы российским дипломатам, которым прежде в них отказали.