Госдеп не сказал, когда США в РФ возобновят выдачу электронных виз

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Даты возобновления выдачу неиммиграционных виз россиянам не стал уточнять Госдепартамент США.

Комментируя режим работы дипмиссий США в России в свете введённого для них Москвой запрета на наём местных сотрудников, руководитель пресс-службы ведомства нед Прайс отметил, что по 16 июля включительно посольство в Москве временно возобновит оказания обычных услуг гражданам США. В набор данных услуг входят паспортные и консульские, выдача справок о рождении за границей и ограниченные нотариальные услуги.

Кроме того, будут частично оказываться услуги по обработке некоторых заявлений на выдачу иммиграционных виз — в приоритетных случаях, в тех случаях, когда речь идет о жизни и смерти, в тех случаях, когда обращающийся вскоре не будет соответствовать предъявляемым критериям в силу возраста, — цитирует Прайса ТАСС.

Что касается иных пунктов в РФ, то операции продолжают оставаться приостановленными в консульстве во Владивостоке. Консульство в Екатеринбурге не выдаёт визы и не обслуживает американских граждан.

Ранее стало известно, что посольство США в Москве на 75% сокращает штат сотрудников и с 12 мая сводит к минимуму оказание консульских услуг. В частности, будет прекращена выдача неиммиграционных виз для недипломатов, не будет осуществляться деятельность по выдаче и замене документов, в том числе паспортов США. Кроме того, американским гражданам, у которых истекает срок визы, рекомендовано покинуть Россию до 15 июня.