Горбачёв рассказал о своих «пророческих словах» о создании СНГ

https://static.news.ru/photo/cd5a753a-7c5f-11eb-95b8-96000091f725_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Sepp Spiegel/Ropi/Global Look Press

Первый президент СССР Михаил Горбачёв рассказал про письма, в которых предупреждал инициаторов создания Содружества Независимых Государств о возможных последствиях, но его не послушали и теперь представитель СНГ «встречаются, а в глаза друг другу не смотрят».

В обоих письмах речь шла о судьбе страны, людей. Жаль, что отмахнулись, не обратили внимания. А ведь даже тогда все ещё могло пойти по-другому. В письме к парламентариям были, как оказалось, пророческие слова, — рассказал Горбачёв в интервью пресс-секретарю Горбачёв-фонда Владимиру Полякову.

Он уточнил, что предупреждал в этих письмах о том, что принятие документа (о создании СНГ) «либо приблизит общество к новым формам жизни, либо наши народы долго будут выпутывать поодиночке».

Не послушали. «Давай, давай! Ату его!» Победили главного врага — Горбачёва. И что? До сих пор в нищете, в конфликтах, в войнах, в склоках. До сих пор вон встречаются, а в глаза друг другу не смотрят. Содружество, однако, — приводит РИА Новости слова Горбачёв.

Как сообщал NEWS.ru, Михаил Горбачёв вспомнил, как в первый раз увидел девушку Раису, которая потом стала его единственной супругой. Произошла судьбоносная встреча на танцах, но продолжения этой истории могло и не быть, ведь, как признался политик, оба они сделали тогда вид, что совсем друг друга не интересуют.