Евросоюз принял решение о подготовке санкций из-за ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/536c7024-0c8a-11eb-bbbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Union/Handout via Xinhua/Global Look Press

Страны ЕС введут новые санкции в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом договорились главы МИД ЕС.

Министры приняли политическое решение о введении ограничительных мер против ответственных за отравление Навального, — сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Во время заседания глав МИД был утверждён список физических и юридических лиц, которые могут попасть под санкции. С этим списком послы ЕС начнут работу на заседаниях в Брюсселе. Они будут проходить со среды, 14 октября.

Ранее сообщалось, что Евросоюз столкнулся с юридической проблемой отсутствия подозреваемых в ситуации с Навальным. По словам источника ТАСС, чтобы ввести санкции против конкретных граждан России и организаций, необходимо установить связь между ними и «отравлением» оппозиционера. Если связь не будет установлена, тогда любой из фигурантов может обратиться в суд, где обжалует это решение.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин и Париж выработали предложения по санкциям против лиц, причастных к ситуации с Навальным. Он подчеркнул, что эти данные будут представлены коллегам из стран Евросоюза.

7 октября Маас рассказал, что Россия пока не предоставила никаких разъяснений по ситуации с Навальным. Он подчеркнул, что если Москва не объяснит «отравление» политика, тогда санкции против ответственных лиц будут неизбежны.

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что в анализах крови и мочи Навального были обнаружены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. В ОЗХО считают, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы «Новичок».

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске. Политик был помещён в реанимацию. 22 августа его перевезли в немецкую клинику Charité бортом санавиации. Больше двух недель он провёл в коме, 23 сентября Навального выписали из клиники.

Немецкие врачи считают, что на политика было совершено покушение с использованием нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Российские медики не обнаружили ядов в организме оппозиционера.