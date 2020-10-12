Источник рассказал, что мешает ЕС ввести санкции из-за Навального

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При попытке ввести ограничительные меры против конкретных лиц и российских организаций из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, Евросоюз столкнулся с юридической проблемой отсутствия подозреваемых. Об этом сообщил инсайдер из дипмиссии одной европейской страны в Брюсселе.

Для того, чтобы собрать список из хотя бы десятка конкретных физических лиц, против которых можно ввести санкции, необходимо проследить обоснованную связь между ними и отравлением Навального, в противном случае любой из фигурантов списка легко сможет обжаловать эти санкции в суде. Сейчас изучается несколько путей решения этой проблемы, — отметил собеседник ТАСС.

12 октября глава МИД ФРГ Хайко Маас по прибытии на заседание Совета ЕС заявил, что Германия и Франция выработали предложения по санкциям против лиц, причастных к инциденту с Алексеем Навальным, и намерены представить их коллегам из стран Евросоюза.

Российское Министерство иностранных дел прокомментировало заявление главы МИД Германии Хайко Мааса об отравлении политика Алексея Навального. В Москве заявили, что в РФ нет боевого отравляющего вещества «Новичок», но он есть в западных странах.

7 октября министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия пока не предоставила никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, были только абсурдные упрёки. По его словам, если российские власти не объяснят отравление политика, адресные санкции против ответственных лиц в РФ будут неизбежны.

Ранее в ОЗХО заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Как писал NEWS.ru, ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что для возбуждения уголовного дела по ситуации вокруг Алексея Навального нужно подтверждение факта совершения против него преступных деяний, для чего, в свою очередь, нужны результаты анализов оппозиционера. При этом ФРГ отказывается их предоставлять.