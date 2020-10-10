МИД РФ: Берлин не ответил на четыре запроса по Навальному от Генпрокуратуры

https://static.news.ru/photo/6b4fcc28-0af4-11eb-bc31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что для возбуждения уголовного дела по ситуации вокруг Алексея Навального нужно подтверждение факта совершения против него преступных деяний, для чего, в свою очередь, нужны результаты анализов оппозиционера. При этом ФРГ отказывается их предоставлять.

Как отметили в МИД, российская Генпрокуратура направила уже четыре запроса по Навальному Германии, но все они остались без ответа.

Заявления о предполагаемом преступлении, которое может направить сам потерпевший или его законный представитель, для этого недостаточно. <...> В этой связи вынуждены поправить министра иностранных дел ФРГ. Запросы Генпрокуратуры России о правовой помощи, которых набралось уже четыре и которые до сих пор остаются без ответов, несмотря на обещания Хайко Мааса их предоставить, касаются не только передачи нам результатов анализов и получения доступа к потерпевшему, — заявили в МИД.

Не менее важно выяснить отдельные обстоятельства ситуации вокруг Навального, это касается вывоза из РФ бутылки, на которой якобы были обнаружены следы токсина, добавили в министерстве.

Как передавал NEWS.ru, в МИД РФ заявили, что вещество, известное как «Новичок», синтезировано в 140 вариантах в странах Запада и эти государства до сих пор имеют его в наличии.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики заявляют, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.