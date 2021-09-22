Главы Генштабов РФ и США обсудили снижение рисков при военной деятельности

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли провели встречу в Хельсинки

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В Финляндии 22 сентября прошла встреча начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марка Милли. Стороны обсудили вопросы снижения рисков возникновения военных инцидентов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча носила конструктивный характер, — заявили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что встреча проходила на территории резиденции правительства Финляндии «Кёнингстедт» в городе Вантаа, в 40 километрах от финской столицы.

На прошлой неделе завершились совместные стратегические учения Вооружённых сил России и Белоруссии «Запад-2021». По словам замминистра обороны генерал-лейтенанта Юнус-Бек Евкурова, они показали, что страны в короткие сроки могут создавать мощные межвидовые группировки, спланировать боевые действия по любым направлениям и пресечь любую агрессию.