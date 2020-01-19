https://static.news.ru/photo/261b8756-3add-11ea-9298-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Xinhua/Global Look Press

Руководитель норвежской налоговой службы Ханс Холте заявил, что удивился назначению Михаила Мишустина премьер-министром РФ. Чиновники знакомы семь лет.

По его словам, с председателем правительства, тогда ещё главой ФНС РФ, он последний раз беседовал 14 января 2020 года. Представитель Осло отметил, что российский чиновник опоздал на телефонный разговор на 15 минут. Политик объяснил это совещанием с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт телеканал «360».

Вообще он человек очень энергичный, хорошо говорит по-английски и благодаря этому внёс большой вклад в международные отношения, — рассказал Холте.

Как писал NEWS.ru, 15 января президент России обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Владимир Путин среди прочего предложил ряд поправок в конституцию и заявил, что она должна иметь приоритет над международным правом. Кроме того, он призвал изменить роль Госсовета в политической жизни и выразил уверенность, что страна должна оставаться президентским государством.

В тот же день кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Госдума 16 января в ходе заседания согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

После этого президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России.