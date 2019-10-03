https://static.news.ru/photo/1387752a-e5cc-11e9-a5fa-fa163e074e61_660.jpg Максим Яковенко Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко ушёл в отставку. Официальная формулировка — по собственному желанию.

Информацию об этом Znak.com подтвердили источники в правительстве РФ. По мнению экспертов, отставка Яковенко была неизбежной после критики работы Росгидромета на совещании у президента РФ Владимира Путина. Считается, что таких последствий паводка, которые случились на Дальнем Востоке, можно было бы избежать, если бы Росгидромет предоставил информацию МЧС.

Проблемы интеграции данных Росгидромета в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) вполне могли стать одной из основных причин для увольнения Максима Яковенко, отмечает издание.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Из-за сильных ливней уровень воды в реках повысился, и они вышли из берегов. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести. ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тысячи жилых домов, в которых проживают 34 188 человек. Наибольшие разрушения пережил Тулун, где поток воды уносил даже дома. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за халатности чиновников.

В конце сентября появились слухи об отставке иркутского губернатора. Однако представители пресс-службы областного правительства утверждают, что Левченко остаётся на своём посту и работает в плановом режиме, писал News.ru.