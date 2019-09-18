https://static.news.ru/photo/8153542e-da1f-11e9-ac11-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе.

Он отметил, что соглашение по этому поводу было достигнуто 2 сентября на встрече советников.

Закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения о признании выборов честными, — цитирует ТАСС Пристайко.

Как ранее писал News.ru, представители украинской делегации в ходе встречи контактной группы в Минске отказались от закрепления на бумаге «формулы Штайнмайера» (предложения экс-министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера об особом статусе Донбасса). Это поставило саммит «нормандской четвёрки» под угрозу срыва.