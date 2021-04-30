Глава Госдепа осудил Россию за санкции против Европы

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Вашингтон с союзниками и партнёрами стремится к более конструктивным отношениям с Москвой, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Однако для этого она должна соблюдать свои международные обязательства.

В своём Twitter Блинкен заявил, что администрация Джо Байдена осуждает Россию за введённые санкции против европейских политиков.

Вашингтон присоединяется к лидерам ЕС и осуждает запрет на въезд в РФ ряда европейских чиновников, — отметил глава Госдепа.

По его мнению, данное решение Москвы — «очередная попытка запугать критиков».

We join EU leaders in condemning the Kremlin's entry ban on officials from the EU, yet another effort by Moscow to intimidate critics. Alongside our partners and Allies, we seek a more constructive relationship with Russia, but it must honor its international commitments. https://t.co/91Pq8giDe6 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 30, 2021

Евросоюз при этом может ответить России на санкции, введённые в отношении их политиков. Такое заявление сделали главы трёх институтов: Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента. Они назвали это ответными мерами.

30 мая Россия ввела санкции против восьми граждан Евросоюза. Им запретили въезд на территорию страны. В числе прочих оказался глава Европарламента Давид Сассоли, который после таких новостей заявил, что «Россия не сможет заткнуть Европарламент и он продолжит защищать права человека, демократию и свободу», писал NEWS.ru.