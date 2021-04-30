16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Глава Госдепа осудил Россию за санкции против Европы

05:37, 01 мая 2021
Фото: pixabay

Вашингтон с союзниками и партнёрами стремится к более конструктивным отношениям с Москвой, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Однако для этого она должна соблюдать свои международные обязательства.

В своём Twitter Блинкен заявил, что администрация Джо Байдена осуждает Россию за введённые санкции против европейских политиков.

Вашингтон присоединяется к лидерам ЕС и осуждает запрет на въезд в РФ ряда европейских чиновников, — отметил глава Госдепа.

По его мнению, данное решение Москвы — «очередная попытка запугать критиков».

Евросоюз при этом может ответить России на санкции, введённые в отношении их политиков. Такое заявление сделали главы трёх институтов: Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента. Они назвали это ответными мерами.

30 мая Россия ввела санкции против восьми граждан Евросоюза. Им запретили въезд на территорию страны. В числе прочих оказался глава Европарламента Давид Сассоли, который после таких новостей заявил, что «Россия не сможет заткнуть Европарламент и он продолжит защищать права человека, демократию и свободу», писал NEWS.ru.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео