РФ нас не заткнёт: взбешённый глава Европарламента припомнил Льва Толстого

https://static.news.ru/photo/e8cf0dee-a9eb-11eb-8981-96000091f725_660.jpg Фото: Roberto Monaldo.Lapress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель Европарламента (ЕП) Давид Мария Сассоли был внесён Россией в чёрный список - ему запретили въезд на территорию страны. Он заявил, что санкции против него и других политиков ЕП не заставят его молчать.

Никакие санкции или угрозы не заставят Европарламент и меня перестать защищать права человека, свободу и демократию. Угрозы не заставят нас замолчать, — написал он в своём Twitter.

Apparently, I'm not welcome at the Kremlin? I had suspected it a bit... No sanctions or intimidation will stop the @Europarl_EN or me from defending human rights, freedom, and democracy. Threats will not silence us. As Tolstoy wrote, there is no greatness where there is no truth. — David Sassoli (@EP_President) April 30, 2021

Также он припомнил цитату русского писателя Льва Толстого, правда привёл её не совсем верно. Она написал: "Нет величия там, где нет правды». Полная цитата звучит так: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды».

Другие парламентарии ЕП также рассказали, как относятся к персональным санкциям против себя. Например, член делегации Франции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Жак Мэр сообщил, что решение России о вводе ограничительных мер "не меняет его мандат и не окажет влияния на расследование, которое он ведёт для составления докладов, основанных на фактах и нормах права», пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин при встрече с французскими бизнесменами жёстко высмеял политиков в Европе шуткой про генерала и булочки. Он отметил, что есть политики, которые пытаются помешать реализации многих проектов, включая газопровод «Северный поток — 2».