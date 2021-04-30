РФ нас не заткнёт: взбешённый глава Европарламента припомнил Льва Толстого

Председатель Европарламента (ЕП) Давид Мария Сассоли был внесён Россией в чёрный список - ему запретили въезд на территорию страны. Он заявил, что санкции против него и других политиков ЕП не заставят его молчать.
Никакие санкции или угрозы не заставят Европарламент и меня перестать защищать права человека, свободу и демократию. Угрозы не заставят нас замолчать, — написал он в своём Twitter.
Apparently, I'm not welcome at the Kremlin? I had suspected it a bit... No sanctions or intimidation will stop the @Europarl_EN or me from defending human rights, freedom, and democracy. Threats will not silence us. As Tolstoy wrote, there is no greatness where there is no truth.
Также он припомнил цитату русского писателя Льва Толстого, правда привёл её не совсем верно. Она написал: "Нет величия там, где нет правды». Полная цитата звучит так: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды».
Другие парламентарии ЕП также рассказали, как относятся к персональным санкциям против себя. Например, член делегации Франции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Жак Мэр сообщил, что решение России о вводе ограничительных мер "не меняет его мандат и не окажет влияния на расследование, которое он ведёт для составления докладов, основанных на фактах и нормах права», пишет ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин при встрече с французскими бизнесменами жёстко высмеял политиков в Европе шуткой про генерала и булочки. Он отметил, что есть политики, которые пытаются помешать реализации многих проектов, включая газопровод «Северный поток — 2».