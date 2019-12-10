Предложенный Украиной документ о милитаризации Крыма и районов Азовского и Чёрного морей принят Генеральной ассамблеей Организации Объединённых Наций.
В поддержку резолюции выступили 63 страны, 66 воздержались, а 19 проголосовали против. Авторы документы призывают Россию вывести свои войска из Крыма, так как их присутствие нарушает суверенитет Украины,
Как сообщал NEWS.ru ранее, учения по обеспечению навигационной безопасности мероприятий боевой подготовки и гражданского судоходства прошли на военно-морской базе Черноморского флота в Крыму. В них принимали участие расчёты радиотехнических постов и постов связи, которые расположены на побережье полуострова.
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