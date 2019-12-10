https://static.news.ru/photo/57581ca6-1b04-11ea-b44f-fa163e074e61_660.jpg Фото: most.life

Предложенный Украиной документ о милитаризации Крыма и районов Азовского и Чёрного морей принят Генеральной ассамблеей Организации Объединённых Наций.

В поддержку резолюции выступили 63 страны, 66 воздержались, а 19 проголосовали против. Авторы документы призывают Россию вывести свои войска из Крыма, так как их присутствие нарушает суверенитет Украины, пишет «Коммерсант».

Как сообщал NEWS.ru ранее, учения по обеспечению навигационной безопасности мероприятий боевой подготовки и гражданского судоходства прошли на военно-морской базе Черноморского флота в Крыму. В них принимали участие расчёты радиотехнических постов и постов связи, которые расположены на побережье полуострова.