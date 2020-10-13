Где Зюганов, там и Кумин

В последнее время всё чаще возникают вопросы по поводу того, насколько в своих действиях реально суверенна КПРФ — форпост борьбы за интересы трудящихся. Суверенна на фоне своей агрессивно критической лексики и громогласных заявлений от «имени народов России» о том, что они чего-то там не примут и с чем-то никогда не согласятся.

Не случайно многие аналитики констатируют продолжающийся и углубляющийся разрыв между партийной верхушкой и партийными и сочувствующими низами, которые всё больше радикализируются в ответ на откровенный конформизм команды Зюганова, главного «парламентского старца». И новым проявлением готовности Геннадия Андреевича поднимать бурю исключительно в стакане воды стала информация о том, что думский мандат скончавшегося депутата-коммуниста Вахи Агаева перейдёт не к Сергею Левченко, как то ещё недавно планировалось, а к хорошо известному «партийному кошельку», предпринимателю, а в прошлом даже соратнику Анатолия Чубайса Вадиму Кумину.

Вадим Кумин/facebook.com

Собственно, о тесных взаимоотношениях Зюганова и Кумина известно достаточно давно, ещё с нулевых годов, когда далёкий от пролетарского движения Кумин избирался по списку КПРФ сначала в Госдуму, а потом и в Мосгордуму. Наконец, в 2018 году состоялось его скандальное выдвижение в мэры Москвы, когда сам Зюганов, лоббируя своего протеже, представлял его как выдающегося экономиста. Проблема состояла в том, что Кумин не только был плохо известен в столице, но каких-то интересных концепций развития Москвы за ним не числилось.

Более того, московские коммунисты готовы были поддержать куда более ярких своих представителей с оригинальным видением ситуации в столице и путей преодоления известных городских противоречий. В частности, речь шла об активной Елене Шаповаловой. Но ей тогда в руководстве партии прямо заявили, что поскольку у неё лично денег и крупных спонсоров нет, то нечего и суетиться. Другое дело — банкир Кумин, кому, как не ему, представлять авангард пролетариата.

Так или иначе, но в штабе Кумина работали и внук Зюганова, Леонид, и писатель-боец, а ныне и лидер новой партии Захар Прилепин. К слову, Кумин собрал общими усилиями обычную для компартии квоту голосов — чуть более 11%. Никакого качественного прорыва не случилось.

Вадим Кумин/facebook.com

И вот теперь именно Кумину в компартии собираются передать госдумовский мандат. Как мы понимаем, на достаточно непродолжительное время. Но интрига не в сроках. Просто до последнего времени считалось, что он отойдёт Сергею Левченко, недавнему губернатору, который так и не состоялся в качестве сенатора, несмотря на данные ему обещания. В интерпретации Геннадия Зюганова — он сам отказался от такой чести, решив сосредоточиться на работе в родной Иркутской области. Такое объяснение не внушает доверия на фоне известных попыток коммунистического руководства полностью вытеснить влияние Левченко из области, доверив её новым людям.

Скорее всего, в административных верхах Зюганову дали понять, что в свете новых обстоятельств, в частности ареста сына Левченко, с передачей мандата могут возникнуть трудности на этапе утверждения в ЦИК. А партийный лидер не решился хоть как-то поддержать соратника, которого ещё недавно представлял примером мудрого управленца, которых так не хватает стране. Ясно, что с Куминым никаких проблем не будет.