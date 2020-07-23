ГД в начале августа направит наблюдателей на выборы в Белоруссию

Госдума в начале августа направит группу депутатов для наблюдения за президентскими выборами в Белоруссии, заявил глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Да, получено приглашение. Мы вчера согласовали со всеми фракциями и по представителю от каждой фракции решили туда направить наблюдателей. Сегодня должно быть подписано распоряжение, вчера опросным путём было принято решение Совета Думы, — сказал Калашников.
Он отметил, что в группу вошли депутаты Артём Туров от фракции «Единая Россия», Казбек Тайсаев от КПРФ, Павел Шперов от ЛДПР и Сергей Крючек от «Справедливой России».
Калашников уточнил, что на выборы также будут направлены наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ и ОДКБ.
Выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента наряду с Тихановской претендуют действующий лидер Александр Лукашенко, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.
Как ранее писал NEWS.ru, глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина обратилась к членам участковых избирательных комиссий. Она попросила их не заходить в социальные сети.
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