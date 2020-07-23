ГД в начале августа направит наблюдателей на выборы в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/5e6d4bbe-cccb-11ea-a7f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Госдума в начале августа направит группу депутатов для наблюдения за президентскими выборами в Белоруссии, заявил глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Да, получено приглашение. Мы вчера согласовали со всеми фракциями и по представителю от каждой фракции решили туда направить наблюдателей. Сегодня должно быть подписано распоряжение, вчера опросным путём было принято решение Совета Думы, — сказал Калашников.

Он отметил, что в группу вошли депутаты Артём Туров от фракции «Единая Россия», Казбек Тайсаев от КПРФ, Павел Шперов от ЛДПР и Сергей Крючек от «Справедливой России».

Калашников уточнил, что на выборы также будут направлены наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ и ОДКБ.

Выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента наряду с Тихановской претендуют действующий лидер Александр Лукашенко, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Как ранее писал NEWS.ru, глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина обратилась к членам участковых избирательных комиссий. Она попросила их не заходить в социальные сети.