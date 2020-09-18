Франц Клинцевич ушёл с поста сенатора

https://static.news.ru/photo/e8234e2e-f9d7-11ea-8153-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич покинул свой пост. Соответствующий указ подписал губернатор региона Алексей Островский.

На его место назначена Нина Куликовских. Документ опубликован на сайте администрации региона. Назначение осуществляется в соответствии со статьёй 4 ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». По статье 7 этого же закона полномочия Клинцевича прекратились.

Клинцевич с 1999 по 2015 год был депутатом Государственной думы. После этого он стал членом Совета Федерации.

Как писал NEWS.ru, сенатор Олег Морозов, который представляет в верхней палате парламента Татарстан, собирается вернуться в Государственную думу.

Он был депутатом Госдумы с 1993 по 2012 год, избираясь по одномандатному округу в Татарстане. В 2005–2011 годах он занимал пост первого заместителя председателя нижней палаты парламента. Покинув ГД в 2012 году, Морозов возглавил управление президента по внутренней политике. В марте 2015 года покинул этот пост и через несколько месяцев был назначен сенатором. В Совфеде Морозов представляет исполнительную власть Татарстана и входит в комитет по международным делам.