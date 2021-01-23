Forbes: Россия готовит ответ на американскую систему ПВО

https://static.news.ru/photo/cb1895be-5cc9-11eb-aa0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Издание Forbes опубликовало статью, в которой указывается, что Россия намерена построить четыре атомные подлодки для транспортировки торпеды судного дня «Посейдон». В материале отмечается, что такой ход РФ может стать ответом Москвы на ПВО США.

Эксперт по ядерному оружию Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Кингстон Рейф полагает, что готовность Москвы потратить миллиарды рублей на строительство носителей «Посейдона» свидетельствует о важности, которую «путинский режим придаёт торпеде».

Специалист полагает, что «Посейдон» является ответом российской стороны на многомиллионные инвестиции США в систему ПВО. В теории, такие установки могут перехватить баллистические ракеты с ядерными головными частями.

Рейф уверен, что таким образом РФ пытается создать себе что-то вроде «страхового полиса» на случай, если ПВО США будет эффективно сбивать баллистические ракеты.

Россия может рассматривать «Посейдоны» и их носители как своего рода подводный страховой полис, — приводятся слова специалиста в материале Forbes.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ядерные беспилотные подводные аппараты «Посейдон», разрабатываемые Россией, «создают иллюзию чего-то нового и значительного», но в действительности Москва не в состоянии разработать современное «настоящее оружие». Об этом говорится в статье журнала Forbes, авторы которой назвали российское «оружие Судного дня» ненужным.

Военный эксперт Кингстон Рейф утверждает, что концепция подобного оружия «совершенно не нужна», так как для того чтобы достичь берегов США, «Посейдону» потребуется порядка 48 часов.