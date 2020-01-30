https://static.news.ru/photo/aaf078be-4399-11ea-a330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

Правозащитный центр «Единой России» призвал ФАС проверить информацию о росте цен на медицинские маски на фоне эпидемии коронавируса в Китае.

Правозащитники указали, что c 20 по 26 января средняя стоимость масок в российских аптеках увеличилась на 30%, а продажи — на 31%. «Единая Россия» связала рост цен с распространением информации о коронавирусе.

В условиях сложной эпидемиологической ситуации наживаться на тревожных настроениях людей как минимум негуманно и недопустимо, — отметили в пресс-службе партии.

«Единая Россия» обвинила аптеки в том, что они лишают россиян предметов первой необходимости, завышая цены.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин 30 января распорядился закрыть сухопутные границы с Китаем, чтобы исключить распространение эпидемии коронавируса в России. Численность заболевших приблизилась к восьми тысячам человек, погибли более 170 жителей Китая.